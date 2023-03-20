У розвідці не виключили, що до Маріуполя приїжджав двійник Путіна

Впевненості у тому, що до окупованого Маріуполя Донецької області приїздив президент Росії Володимир Путін, немає, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Чому ви впевнені, що це був саме Володимир Путін в Маріуполі? У нас немає жодних доказів того, що ця людина була Володимиром Путіним. Чоловік, схожий на Путіна, дійсно зафіксований на цих кадрах. Наразі в різних експертних середовищах точаться дискусії, чи живий взагалі сам Путін" , – наголосив він.

Юсов также додав, що справжнього Путіна можна побачити за дуже довгим столом або на величезній відстані від людей.

"У нього тремтить одна рука. І багато інших вже характерних ознак, серед яких немає гуляння вечірнім Маріуполем, спілкування з мешканцями у дворах. Це хороша режисура" , – звернув увагу представник ГУР.

На думку Юсова, зараз не має значення, чи живий російський диктатор, чи ні, адже в Росії є "колективний Путін".

19 березня російські пропагандисти заявили, що президент РФ Володимир Путін нібито відвідав тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що візит Путіна до Маріуполя мав показати його "лідером", який бере участь у військових діях, і відповісти МКС на ордер на арешт за військовий злочин. На думку представника Ради безпеки США Джона Кірбі, Путін міг побачити в Маріуполі поганий стан російської армії.

На відео розмови Путіна з жителями Маріуполя чути крик жінки:

"Це все неправда, це все напоказ".