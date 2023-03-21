Прем’єр Японії вирушив в Україну з неанонсованим візитом, – ЗМІ

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вирушив з Індії в Україну з неанонсованим візитом﻿. Про це йдеться у повідомленні NHK, повідомляє Ділова столиця.

За даними видання, Кісіда у вівторок вирушає до України з "несподіваним візито"м. Представники уряду і правлячої партії кажуть, що Кісіда вже вилетів з Індії до України.

Очікується, що прем'єр-міністр Японії прибуде в Україну у вівторок для переговорів на вищому рівні з президентом України Володимиром Зеленським.

20 лютого прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що уряд Японії планує надати Україні додаткові $5,5 млрд допомоги на відновлення зруйнованої Росією інфраструктури.