Генштаб: ЗСУ знищили ще 960 солдатів РФ, 15 танків і 7 БПЛА

Генштаб: ЗСУ знищили ще 960 солдатів РФ, 15 танків і 7 БПЛА
Фото: Міноборони України

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони знищили 960 окупантів, 15 ворожих танків, 7 БПЛА та іншу техніку ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 166 570 (+960) осіб ліквідовано,
  • танків - 3552 (+15) од.
  • бойових броньованих машин - 6879 (+10) од.,
  • артилерійських систем – 2586 (+9) од.,
  • РСЗВ – 507 (+0) од.,
  • засобів ППО – 270 (+0) од.,
  • літаків – 305 (+0) од.,
  • вертольотів – 290 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7),
  • крилатих ракет - 907 (+0),
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12) од.,
  • спеціальної техніки – 266 (+1).
"Дані уточнюються" , – йдеться у повідомленні штабу.

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