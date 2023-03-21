Генштаб: ЗСУ знищили ще 960 солдатів РФ, 15 танків і 7 БПЛА
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони знищили 960 окупантів, 15 ворожих танків, 7 БПЛА та іншу техніку ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 166 570 (+960) осіб ліквідовано,
- танків - 3552 (+15) од.
- бойових броньованих машин - 6879 (+10) од.,
- артилерійських систем – 2586 (+9) од.,
- РСЗВ – 507 (+0) од.,
- засобів ППО – 270 (+0) од.,
- літаків – 305 (+0) од.,
- вертольотів – 290 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7),
- крилатих ракет - 907 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12) од.,
- спеціальної техніки – 266 (+1).
"Дані уточнюються" , – йдеться у повідомленні штабу.