ГУР: У Росії не припиняється прихована мобілізація

На тлі повномасштабної війни в Україні Росія проводить приховану мобілізацію та підготовку до подальших мобілізаційних заходів. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє Суспільне.

"Якщо говорити про ситуацію в армії, то той факт, що прихована мобілізація в Росії триває і ведеться підготовка до подальших мобілізаційних заходів, свідчить про те, що навіть проведеної мобілізації недостатньо, армія не є ефективною, не є забезпеченою, належним чином навченою, про Про це свідчать величезні втрати на полі бою" , - заявив представник ГУР.

За словами Юсова, моральний стан частково мобілізованих дуже низький, про що свідчать численні аудіоперехоплення із "панічними настроями" російських військових на передовій.

"Вони бачать роботу своїх же "загороджувальних загонів", бачать некомпетентність свого командування і бачать величезні втрати людей навколо себе. Про жодні ідейні складові або довіру пропаганді Соловйова та Скабеєвої мова точно не йде" , - сказав представник ГУР.

Юсов переконаний, якби не загороджувальні загони, більшість російських мобілізованих спробували б втекти з поля бою.