Столтенберг: Китай має почати розуміти Україну і зв'язатися особисто із Зеленським

У НАТО вважають, що Китаю варто розуміти українську сторону у її боротьбі з російською агресією. Також офіційний Пекін має особисто зв'язатися із президентом Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на прес-конференції в Брюсселі.

"Китаю потрібно почати розуміти українську сторону конфлікту і зв'язатися особисто з президентом Зеленським" , - заявив Столтенберг коментуючи питання щодо переговорів Сі Цзіньпіня і Путіна в Москві.

Генсек НАТО застеріг, що Китай не повинен постачати озброєння Росії, оскільки це буде підтримкою необґрунтованої агресії і тільки затягне конфлікт.

"Ми бачимо, як Китай і Росія стають ближчими - в економічному, військовому та інших планах. Зустріч у Москві - частина наміченого шляху зі зближення та зміцнення зв'язків між цими країнами" , - додав Столтенберг.

Нагадаємо, що зараз лідер Китаю Сі Цзіньпін перебуває з візитом у Москві, але в ЗМІ з'явилася інформація, що після він може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

Додамо, що сам Зеленський під час великої прес-конференції заявив, що хотів би особисто переговорити з лідером Китаю.