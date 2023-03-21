Шуляк прокоментувала збільшення видатків бюджету на 518 млрд гривень

Рекордне збільшення держбюджету на потреби оборони на 518 млрд грн, яке сьогодні затвердив парламент, дозволить посилити українську армію та наблизити нашу перемогу, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповiла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк після голосування.

"Це безпрецедентне рішення для України, ми ще ніколи не збільшували видатки на таку велику суму для оборонних потреб. Але це цілком виправдано ходом бойових дій і намірами українського народу перемогти російського агресора та захистити незалежність і суверенітет нашої держави" , - заявила Шуляк.

За її словами, такі зміни до бюджету дозволять не лише гідно забезпечити тих, хто зараз боронить державу зі зброєю в руках, але й допоможуть укомплектувати і забезпечити нові бригади, які сформують ударний кулак контрнаступу.

"Зараз кожен з нас - як народний депутат, як представник партії, фракції, депутатської групи - має шукати шляхи для підтримки наших захисників. Нагадаю, що наша партія минулого року направила 130 млн грн державного фінансування на виробництво української Стугни-П" , - додала нардеп.

Вона також закликала всі парламентські партії наслідувати цей приклад та підтримати українську армію.

"Цієї підтримки багато не буває, це наш внесок у оборону країни. Також закликаємо платформу United24 відкрити збір на виробництво Стугни-П. Гадаю, спільними силами ми здатні зібрати ще, як мінімум, 130 млн грн" , - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів підтримав розпорядження, згідно з яким конфісковане у Віктора Януковича майно переходить до управління Фонду держмайна.