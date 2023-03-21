У Швейцарії запропонували надати Україні понад 5,4 млрд доларів

Комітет із зовнішньої політики Національної ради Швейцарії запропонував виділити не менше ніж 5 млрд швейцарських франків для підтримки України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє SwishInfo.

Очікується, що ці кошти будуть використані для гуманітарної допомоги, захисту цивільного населення, розмінування та миробудівництва.

Комітет вніс відповідну пропозицію 13 голосами, "проти" - 11 за одного утримався. До цього на засіданні обговорювали останні події в Україні, зокрема, в гуманітарній сфері та в галузі політики безпеки.

Згідно із заявою, більшість членів комісії дотримуються думки, що Україна потребує суттєвої фінансової підтримки. Меншість же дотримується думки, що численні питання, які стосуються відновлення України та міжнародного співробітництва в цьому напрямку, ще потребують прояснення.

Нагадаємо, 2 березня президент Володимир Зеленський уперше провів телефонну розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе. Під час переговорів вони обговорили "формулу миру".