Кулеба: Україна збирає коаліцію із 33 держав для створення спецтрибуналу над РФ

21-22 березня у Страсбурзі Україна збирає коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Сьогодні та завтра в Страсбурзі Україна збирає коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України" , - написав Кулеба.

Він зазначив, що трибунал має вирішальне значення для забезпечення відповідальності за перший злочин, який призвів до всіх наступних російських звірств.

Нагадаємо, що спецтрибунал для Росії підтримують уже 32 країни. Останньою приєдналася Австрія.

Також раніше ми писали, що Україна розраховує, що Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо трибуналу над РФ у квітні.