"Укрзалізниця" отримала нового керівника: кого затвердив Кабмін

Сьогодні, 21 березня, уряд призначив нового голову "Укрзалізниці" - ним став Євген Лященко, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить розпорядження Кабінету міністрів України.

За рішенням уряду, повноваження колишнього голови правління акціонерного товариства “Українська залізниця” Олександра Камишіна достроково припинили.

Звільнивши його із займаної посади відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Натомість Кабмін призначив головою правління “Укрзалізниці” Лященка.

"Призначити з 23 березня 2023 р. головою правління акціонерного товариства “Українська залізниця” Лященка Євгена Анатолійовича строком на два роки" , - йдеться в розпорядження.

Нагадаємо, вчора комітети Верховної Ради схвалили кандидатури потенційних глав двох міністерств.