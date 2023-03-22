Генштаб: ЗСУ за добу знищили 920 солдатів РФ, 5 танків і 16 БПЛА
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України, лише минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів, 16 безпілотників, 8 бойових броньованих машин і 5 танків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 22.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,
- танків - 3557 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 6 887 (+8) од.,
- артилерійських систем – 2 589 (+3) од.,
- РСЗВ – 509 (+2) од.,
- засобів ППО – 272 (+2) од.,
- літаків – 305 (+0) од.,
- вертольотів – 290 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2183 (+16) од.,
- крилатих ракет - 909 (+2) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) од.,
- спеціальної техніки – 270 (+4) од.
Дані уточнюються.