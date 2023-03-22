Генштаб: ЗСУ за добу знищили 920 солдатів РФ, 5 танків і 16 БПЛА

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України, лише минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів, 16 безпілотників, 8 бойових броньованих машин і 5 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 22.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,

танків - 3557 (+5) од.

бойових броньованих машин – 6 887 (+8) од.,

артилерійських систем – 2 589 (+3) од.,

РСЗВ – 509 (+2) од.,

засобів ППО – 272 (+2) од.,

літаків – 305 (+0) од.,

вертольотів – 290 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2183 (+16) од.,

крилатих ракет - 909 (+2) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) од.,

спеціальної техніки – 270 (+4) од.

Дані уточнюються.