Розвідка Британії: Наступ РФ під Бахмутом починає слабшати

Британська розвідка припускає, що наступ російських сил під Бахмутом починає слабшати, хоча ситуація для оборонців міста залишається складною.﻿ Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 22 березня, повідомляє Європейська правда.

Розвідка зазначає, що останніми днями українські сили почали локальну контратаку західніше Бахмута, щоби зменшити тиск противника на трасу H-32, яка є важливою для постачання.