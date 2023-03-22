Регулятор розширив перелік сумнівних інвестпроектів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проектів ще п'ять кейсів. Про це повідомила пресс-служба регулятора, повідомляє UBR.

Зокрема, до переліку НКЦПФР потрапили:

Askanti Group;

EXStocks FINS;

InstaTrade;

Sky_Capital;

ImportCapital.

З повним списком сумнівних проектів можна ознайомитись на офіційному сайті Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку у розділі "Захист прав інвесторів".

Інвестори можуть самостійно проаналізувати проект щодо фіктивності, якщо його немає в переліку регулятора. Для цього потрібно керуватись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проекту".

Також про фіктивні дії на фінансовому ринку слід повідомити НКЦПФР.