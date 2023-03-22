Регулятор розширив перелік сумнівних інвестпроектів
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проектів ще п'ять кейсів. Про це повідомила пресс-служба регулятора, повідомляє UBR.
Зокрема, до переліку НКЦПФР потрапили:
- Askanti Group;
- EXStocks FINS;
- InstaTrade;
- Sky_Capital;
- ImportCapital.
З повним списком сумнівних проектів можна ознайомитись на офіційному сайті Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку у розділі "Захист прав інвесторів".
Інвестори можуть самостійно проаналізувати проект щодо фіктивності, якщо його немає в переліку регулятора. Для цього потрібно керуватись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проекту".
Також про фіктивні дії на фінансовому ринку слід повідомити НКЦПФР.