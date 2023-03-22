Регулятор розширив перелік сумнівних інвестпроектів

Регулятор розширив перелік сумнівних інвестпроектів
Фото: Pixabay

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проектів ще п'ять кейсів. Про це повідомила пресс-служба регулятора, повідомляє UBR.

Зокрема, до переліку НКЦПФР потрапили:

  • Askanti Group;
  • EXStocks FINS;
  • InstaTrade;
  • Sky_Capital;
  • ImportCapital.

З повним списком сумнівних проектів можна ознайомитись на офіційному сайті Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку у розділі "Захист прав інвесторів".

Інвестори можуть самостійно проаналізувати проект щодо фіктивності, якщо його немає в переліку регулятора. Для цього потрібно керуватись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проекту".

Також про фіктивні дії на фінансовому ринку слід повідомити НКЦПФР.

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