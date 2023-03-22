У Повітряних силах розповіли, чим Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя

За попередньою інформацією, по Запоріжжю 22 березня російські окупанти вдарили з реактивної артилерії, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Треба розуміти, що Запоріжжя це прифронтове місто, знаходиться недалеко від лінії бойового зіткнення. За попередніми даними чергових служб, це була реактивна система залпового вогню далекої дії, можливо, "Торнадо С".

Це – реактивна артилерія, вона летить надзвичайно швидко: від пуску до влучання секунди фактично. Якщо є у наших Сил оборони можливість оповістити, що буде працювати реактивна чи ствольна артилерія, то це безумовно робиться. Якщо такої можливості немає, немає розвідданих, то можуть бути отакі от терористичні атаки ворога, які не вперше (здійснюються) по житлових кварталах міст".

Речник Повітряних сил наголосив, що загроза артилерійських обстрілів окупантами для прифронтових міст існує постійно.

Оновлено: Офіс генпрокурора повідомляє, що за їхніми даними, близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю 6 ракет, тип яких на даний час встановлюється. Попередньо постраждало більше 20 людей, серед них троє дітей.

Що передувало: Під обстріл окупантів 22 березня потрапили два дев’ятиповерхових будинки. За даними ОВА ракета влучила в стик.

За попередніми даними, постраждали не менше 25 людей, один потерпілий помер у лікарні.

Нагадаємо: Як пояснював Ігнат, українська протиповітряна оборона ефективно збиває крилаті ракети РФ, проте не має засобів проти ракет ворога, які летять по балістичній траєкторії, та ще низки ракет (серед них і реактивні снаряди РСЗВ).