У Києві скорочують комендантську годину: як працюватиме транспорт

У зв'язку зі скороченням комендантської години у Києві з 26 березня громадський транспорт працюватиме на годину довше, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише КМДА.

"Із 26 березня у столиці буде скорочено комендантську годину. Вона триватиме з нуля годин до п’ятої години ранку щодоби. Зміни будуть внесені і в роботу громадського транспорту: він продовжить роботу на одну годину" , - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Таким чином з 26 березня: