У Києві скорочують комендантську годину: як працюватиме транспорт
У зв'язку зі скороченням комендантської години у Києві з 26 березня громадський транспорт працюватиме на годину довше, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише КМДА.
"Із 26 березня у столиці буде скорочено комендантську годину. Вона триватиме з нуля годин до п’ятої години ранку щодоби. Зміни будуть внесені і в роботу громадського транспорту: він продовжить роботу на одну годину", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Таким чином з 26 березня:
- наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30;
- метрополітен - із 06:00 до 23:00;
- фунікулер - із 07:00 до 22:00.