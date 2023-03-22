Президент Литви готує новий пакет військової допомоги Україні
Президент Литви Гітанас Науседа в середу анонсував підготовку чергового пакета військової допомоги Україні, який балтійська держава передасть у прийдешні місяці, повідомляє Європейська правда.
Про це литовський президент написав у Twitter.
Науседа зауважив, що підтримка України має вирішальне значення. Він деталізував, яку військову допомогу планує надати Литва.
"У найближчі місяці Литва надішле протидронне обладнання, зброю, боєприпаси, забезпечить військову підготовку і продовжуватиме заохочувати союзників також активізувати свої зусилля", – зазначив Науседа.
За його словами, загальна підтримка України вже становить понад 1,2% литовського ВВП.
Як повідомлялось, на сьогодні Вільнюс надав Києву військову допомогу на суму майже 409 мільйонів євро. Значну її частину становить військова підготовка українських військових.
У 2023 році литовська сторона планує підготувати 1600 солдатів Збройних сил України. Литовські тренери навчають українців як у Литві, так і в межах тренувальної місії ЄС та міжнародних ініціатив, як-от британський Interflex.
Нагадаємо, що на початку лютого Литва анонсувала надання Україні 36 шведських протидронних гармат L-70. Їхня перша партія та боєприпаси до них вже прибули на територію України.