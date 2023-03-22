Президент Литви готує новий пакет військової допомоги Україні

Президент Литви Гітанас Науседа в середу анонсував підготовку чергового пакета військової допомоги Україні, який балтійська держава передасть у прийдешні місяці, повідомляє Європейська правда.

Про це литовський президент написав у Twitter.

Науседа зауважив, що підтримка України має вирішальне значення. Він деталізував, яку військову допомогу планує надати Литва.

"У найближчі місяці Литва надішле протидронне обладнання, зброю, боєприпаси, забезпечить військову підготовку і продовжуватиме заохочувати союзників також активізувати свої зусилля" , – зазначив Науседа.

За його словами, загальна підтримка України вже становить понад 1,2% литовського ВВП.

Support to Ukraine is crucial.In upcoming months, Lithuania will send anti-drones, weapons, ammunition, provide military training & will continue inviting the allies to boost up their efforts too. So far ???????? support to ???????? accounts for more than 1.2% of our GDP. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 22, 2023

Як повідомлялось, на сьогодні Вільнюс надав Києву військову допомогу на суму майже 409 мільйонів євро. Значну її частину становить військова підготовка українських військових.

У 2023 році литовська сторона планує підготувати 1600 солдатів Збройних сил України. Литовські тренери навчають українців як у Литві, так і в межах тренувальної місії ЄС та міжнародних ініціатив, як-от британський Interflex.

Нагадаємо, що на початку лютого Литва анонсувала надання Україні 36 шведських протидронних гармат L-70. Їхня перша партія та боєприпаси до них вже прибули на територію України.