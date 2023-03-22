Парламент Швеції більшістю голосів схвалив вступ країни до НАТО

У середу, 22 березня, парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО. Історичне рішення ухвалено після того, як парламент обговорив законодавство про альянс, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Відтоді як у травні 2022 року соціал-демократи змінили свою позицію щодо членства в НАТО, широка більшість у парламенті хотіла приєднатися до альянсу.

Сьогодні було ухвалено фактичне рішення після голосування в парламенті з результатом 269 "за" і 37 голосів "проти".

Однак для вступу Швеції до НАТО необхідно, щоб Туреччина та Угорщина ратифікували заявку Швеції.

Нагадаємо, у Туреччині вважають, що Швеція робить недостатньо для того, щоб вступити до НАТО.

При цьому у Швеції сподіваються на ратифікацію заявки про членство в НАТО до саміту Альянсу у липні.