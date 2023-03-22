Блінкен: Якщо Путін поїде в Європу, його мають затримати й видати Гаазі

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що європейські держави-підписанти Римського статуту повинні виконати ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна й видати його Міжнародному кримінальному суду, повідомляє Європейська правда.

Про це Блінкен сказав у середу на слуханнях комітету з питань бюджетних асигнувань Сенату США.

"Я вважаю, що кожен, хто є учасником (Міжнародного кримінального – Ред.) суду й має певні зобов'язання, повинен виконувати свої зобов'язання" , – відповів держсекретар на питання, чи повинні в Європі затримати Путіна, якщо він вирішить туди поїхати.

Держсекретар водночас відповів ухильно на питання, чи чекала б та сама доля російського президента, якби той приїхав до США.

"Не можу говорити наперед, тому що, очевидно, треба розглядати закони, а ми, як ви знаєте, не є учасником Міжнародного кримінального суду. Тому я б не хотів це обговорювати" , – зазначив Блінкен, додавши, що Путін навряд чи планує приїхати у США найближчим часом.

Нагадаємо, минулого тижня Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.