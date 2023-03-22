Зеленський провів нараду щодо ситуації у Харківській області

У середу, 22 березня, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Харкова провів нараду щодо ситуації в області, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram глави держави.

Зокрема, на нараді обговорили відновлення деокупованих територій регіону, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим жителям.

"Заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в операційній зоні ОУВ "Харків". Обговорив із представниками енергетичної галузі питання забезпечення всіх населених пунктів Харківської області електроенергією, - написав Зеленський.

Президент також передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України".

"Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави" , - наголосив президент.

Нагадаємо, у середу, 22 березня, президент Володимир Зеленський під час поїздки в Донецьку область провів координаційну нараду. Було обговорено питання соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.