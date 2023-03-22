Столтенберг не виключив, що країни члени надішлють Україні західні винищувачі
Генсек НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що союзники зважаться на надсилання Україні західних винищувачів, повідомляє Європейська правда.
Про це він сказав в інтерв'ю Guardian.
Глава НАТО не виключив, що країни-члени підуть далі у постачанні зброї і надішлють Україні F-16 або інші західні літаки, після емоційного заклику президента Володимира Зеленського щодо "крил для свободи" в лютому.
"Ми повинні продовжувати розглядати потребу в більших можливостях", - сказав Столтенберг, підкресливши, що, незважаючи на початкову очевидну відмову президента США Джо Байдена надати винищувачі американського виробництва, "не було прийнято жодних рішень щодо F-16".
Цього місяця Польща і Словаччина погодилися надати 17 радянських винищувачів МіГ-29, але загальна кількість наявних літаків невелика.
У середу стало відомо, що у Франції вже протягом півтора місяця відбувається навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах Mirage 2000.
Останнім часом Франція поступово відмовляється від Mirage на користь Rafale, проте модифікація Mirage 2000-C вважається досить непоганим літаком, який після додаткового ремонту можна продати зацікавленим країнам.
Раніше американські ЗМІ повідомили, що у Сполучених Штатах уже перебувають два українських пілоти з метою оцінки їхніх навичок, і, за даними CNN, до них можуть долучитись ще десять.