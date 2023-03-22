ОВА: Російські війська обстріляли чотири громади на Сумщині

У середу, 22 березня, росіяни здійснили обстріл по територіях чотирьох громад у Сумській області, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інформація Сумської ОВА в Telegram.

Так, окупанти скинули з безпілотника вибуховий пристрій на кшталт ВОГ на територію Краснопільської громади.

При цьому Юнаківська та Есманська громади постраждали від мінометних обстрілів.

Крім того, територією Білопільської громади росіяни скинули 11 хв.

"Без втрат та руйнувань серед мирного населення області" , - йдеться у повідомленні.

За повідомленнями військових, поки що оперативна обстановка на кордоні Сумської області контрольована.

"Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора військові РФ обстріляли сім громад Сумської області.