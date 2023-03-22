Канада продовжила на рік програму міграційної підтримки українців

Міністерство імміграції, біженців та громадянства Канади в середу оголосило про продовження дії Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET) – програми підтримки біженців з України, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні канадського уряду.

Рішення означає, що українці та члени їхніх родин матимуть можливість до 15 липня 2023 року подати заяву на отримання візи CUAET за кордоном безкоштовно, а кожен власник такої візи зможе вирушити до Канади до 31 березня 2024 року включно.

Ті українці, які вже є власниками візи CUAET і перебувають у Канаді, матимуть час до 31 березня 2024 року, щоб безкоштовно продовжити або змінити свій тимчасовий статус завдяки цим заходам.

"Після прибуття до Канади українцям та членам їхніх сімей будуть доступні послуги з облаштування, щоб вони могли повноцінно брати участь у житті канадської громади, поки перебувають тут" , – уточнюється в повідомленні.

Крім того, біженці з України на час дії CUAET продовжуватимуть отримувати одноразову фінансову допомогу на перехідний період, а також доступ до тимчасового житла на термін до двох тижнів, "якщо це буде необхідно після прибуття до Канади".

Нагадаємо, програма CUAET була запущена 17 березня 2022 року. Вона надає українцям та їхнім найближчим родичам будь-якої національності можливість залишитися в Канаді як тимчасовим резидентам терміном до трьох років.

Учасники CUAET також мають право на отримання безкоштовного відкритого дозволу на роботу або дозвіл на навчання, що дозволяє їм працевлаштуватися практично в будь-якого канадського роботодавця або вступити на освітню програму в Канаді.

За офіційними даними, програмою CUAET скористались понад 616 тисяч біженців з України.