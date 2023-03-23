ISW: РФ сповільнює наступ на Бахмут, зате активізувалася в районі Авдіївки

Темпи російських операцій навколо Бахмута сповільнюються, натомість російські війська, ймовірно, намагаються розпочати наступ на інших напрямках, зокрема у районі Авдіївки, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Експерти інституту наголосили, що 21 і 22 березня російські війська здійснили додаткові незначні просування на півдні Бахмута, а українські сили провели контратаки на південно-західних і північно-західних околицях міста.

Зазначається, що український Генеральний штаб повідомив 22 березня, що наступальний потенціал російських військ в районі Бахмута знижується. Раніше українські офіційні особи повідомляли про меншу кількість бойових зіткнень у самому місті за останні дні.

Водночас речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 21 березня, що російські та українські сили продовжують надавати пріоритет операціям навколо Бахмута, а також, що російські сили можуть спробувати провести ще один наступ, можливо, на багатьох різних напрямках.

При цьому міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські сили, ймовірно, втрачають темпи наступу в районі Бахмута, оскільки Міністерство оборони РФ передислоковує підрозділи на інші напрямки.

"Російські сили наразі збільшують темпи наступальних операцій навколо Авдіївки з метою оточення населеного пункту. Не виключено, що російські сили роблять це за рахунок операцій навколо Бахмута та наступу навколо Вугледара, який зупинився" , – йдеться у звіті ISW.

В інституті відзначили, що російські військовослужбовці 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії раніше заявляли, що їх перекидають в район Вугледара для проведення штурмових дій, однак 21 березня один з російських воєнних блогерів повідомив, що підрозділи 136-ї мотострілецької бригади діють на авдіївському напрямку.

"Ця очевидна зміна дислокації, якщо вона не є результатом російського перекручування фактів, ймовірно, вказує на те, що російські війська обрали як пріоритет активізацію операцій навколо Авдіївки, а не відновлення наступу на Вугледар" , – вважають аналітики інституту.

В ISW підкреслили, що 19 березня речник Сил оборони України Олексій Дмитрашківський заявив, що російські війська почали посилювати обстріли в районі Авдіївки.

"Схоже, що російські війська стягують більше бойової потужності в район Авдіївки, що може дозволити їм збільшити темпи просування, хоча 22 березня не було підтверджено жодних російських наступальних дій в цьому районі" , – заявили в інституті.

ISW продовжує вважати, що просування російських військ може змусити українські війська відступити з Бахмута та/або Авдіївки, однак наразі така перспектива не виглядає ймовірною.