Сирський: Росіяни в Бахмуті видихаються, скоро ми цим скористаємося

Російські окупанти втрачають значні сили в місті Бахмут Донецької області, ворог видихається і ВСУ зовсім скоро цим скористаються, заявив﻿ командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Агресор не залишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, незважаючи на втрати в живій силі та в техніці.

Основними силами РФ у цьому напрямі є представники ЧВК "Вагнер". Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Незабаром ми скористаємося цією можливістю, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом" , - написав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Сирський зазначив, що українські воїни перебувають під безперервним вогнем артилерії та авіації супротивника, але при цьому демонструють "надлюдську стійкість, мужність та хоробрість".

Зокрема, командувач Сухопутних військ ЗСУ відзначив підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад, які зараз борються на сході країни.