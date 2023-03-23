У Кабміні розробляють стратегію повернення військових до цивільного життя

Кабінет міністрів розробляє концепцію повернення військових до цивільного життя. Вона буде включати як фінансову, так і соціальну підтримку.﻿ Про це, з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Концепцію повернення військовослужбовців до цивільного життя обговорили в уряді на нараді щодо реалізації ветеранської політики" , - зазначив він.

За словами прем'єра, стратегія буде включати:

забезпечення економічної свободи;

забезпечення житлом;

соцдопомога й адаптація;

освітні послуги;

медичні послуги.

Над розробкою стратегії працюють Мінветеранів, Мінекономіки, Мінсоцполітики, МОЗ та МОН.