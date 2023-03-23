У Кабміні розробляють стратегію повернення військових до цивільного життя
Кабінет міністрів розробляє концепцію повернення військових до цивільного життя. Вона буде включати як фінансову, так і соціальну підтримку. Про це, з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Концепцію повернення військовослужбовців до цивільного життя обговорили в уряді на нараді щодо реалізації ветеранської політики", - зазначив він.
За словами прем'єра, стратегія буде включати:
- забезпечення економічної свободи;
- забезпечення житлом;
- соцдопомога й адаптація;
- освітні послуги;
- медичні послуги.
Над розробкою стратегії працюють Мінветеранів, Мінекономіки, Мінсоцполітики, МОЗ та МОН.
"Дав завдання міністерствам прискорити розробку та подачу постанов і законопроєктів, необхідних для подальшої адаптації в цивільному житті наших військових", - додав Шмигаль.