Як українці ставляться до попередніх президентів - опитування

До попередніх президентів України громадяни ставляться по-різному: частина сприймають їх позитивно, частина - негативно. Найкраще ставлення до президентів, які займали проукраїнську позицію.﻿ Про це, з посиланням на дані опитування КМІС, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Зокрема (в порядку каденції):

до Леоніда Кравчука позитивно ставляться 55%, негативно - 38%;

до Леоніда Кучми позитивно ставляться 45%, негативно - 50%;

до Віктора Ющенка позитивно ставляться 53%, негативно - 42%;

до Віктора Януковича позитивно ставляться 7%, негативно - 91%;

до Петра Порошенка позитивно ставляться 39%, негативно - 57%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України провів опитування 19-27 січня 2023 року серед 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, Леонід Кравчук помер 10 травня 2022 року після тривалої хвороби на 89-році життя.