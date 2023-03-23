Президент Чехії: у нас лишилося мало варіантів для військової допомоги Україні

Чеська Республіка допомагала Україні з поставками озброєнь, як могла, але у неї вже не лишилося багато варіантів для подальшої допомоги.﻿ Про це президент Чехії Петр Павел сказав в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє Європейська правда.

За словами Павела, Чехія вже надала Україні все, що могла. Він ще бачить певні можливості у сфері протиповітряної оборони та боєприпасів, для яких Чехія має виробничі потужності.

Однак з таким виробництвом може виникнути проблема через брак робочих рук і нинішній низький рівень безробіття.

"Робочу силу тут важко знайти. Але є можливості, наприклад, у вигляді робітників з України" , - сказав він.

Павел вважає рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2 дуже хорошим кроком.

"Це відкрило двері для всіх інших країн. Для успішного наступу українцям зараз потрібні танки, бронемашини, артилерія, засоби протиповітряної оборони і багато-багато боєприпасів" , - сказав він.

"Також допоможуть винищувачі МіГ-29, які перейдуть з Польщі та Словаччини до України. Кожен літак має значення. Мені бракує уяви, що ми можемо зробити далі" , - сказав чеський президент.

Він додав, що надання західних літаків було б логічним кроком, але в довгостроковій перспективі.