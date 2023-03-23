Пригожин хоче піти з України та перекинути ПВК до Африки – Bloomberg

За інформацією Bloomberg, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готується згорнути військові дії своїх найманців в Україні та перключити увагу на Африку, повідомляє Українська правда.

"Пригожин, якого безпековий і політичний істеблішмент (Росії) розглядає як зростаючу загрозу, бореться з нестачею живої сили і боєприпасів в Україні після того, як йому заборонили вербувати людей у в'язницях, які є його основним джерелом рекрутів, і позбавили постачання" , - стверджують у Bloomberg.

Видання нагадує, що найманці Пригожина досі не змогли взяти місто Бахмут на Донеччині, незважаючи на місяці спроб і приголомшливі втрати.

Після тижнів публічних скарг на те, що вагнерівцям не постачають життєво необхідні снаряди та інші припаси, Пригожин визнав, що "Вагнеру" доведеться "перезавантажитися і скоротити свої масштаби" після завершення битви за Бахмут.

Знайомі з ситуацією джерела стверджують, що операції в Африці, ймовірно, привернуть увагу Пригожина в майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його сил.

Видання звертає увагу на те, що вже з′явилися оголошення про набір найманців до ПВК "Вагнер" на 6 місяців в Україні і на 9 - 14 місяців в Африці. При цьому уточнюється, що ті, хто бажає служити в африканських країнах, будуть зараховані в резерв.