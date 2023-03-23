Зеленський приїхав на Херсонщину та пообіцяв усе відновити

Президент Володимир Зеленський 23 березня відвідав Херсонську область, поспілкувався з жителями та пообіцяв поступово відновити все, що знищили російські окупанти.

"Робоча поїздка до Херсонської області. Село Посад-Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об'єктів соціальної інфраструктури.

Говорив із місцевими жителями про актуальні питання та потреби. Все відновимо, все відбудуємо. Так само, як і кожне місто та село, яке постраждав від окупантів", - повідомив президент.

Повідомляється, що зараз у Посад-Покровському відновлюють електро- та водопостачання, відбудовують медичну амбулаторію та що вже до села повертаються люди.

Зеленський заявив, що основні роботи намагатимуться виконати до зими. Пріоритетом визначили повернення мешканцям електропостачання. А питну воду поки що даватимуть за графіком.

Також повідомляється, що Зеленський провів координаційну нараду з питань безпеки та ліквідації наслідків російських ударів та заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в області.

Президент також вручив державні нагороди українським військовим, які беруть участь у обороні Херсонської області.

А захисники подарували Зеленському годинник із зображенням герба України та карти Криму, виготовлені з частини ствола підбитої ворожої гармати.