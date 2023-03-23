В Україні відкриють представництво МКС

Генеральний прокурор Андрій Костін та секретар МКС Пітер Льюїс у Гаазі підписали угоду про відкриття представництва Міжнародного кримінального суду в Україні. Про це повідомила прес-служба ОГП.

"Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, доки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності" , - заявив Костін.

За словами генпрокурора, Україна розраховує на подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідуванні злочинів Росії, включаючи найвище військово-політичне керівництво країни-агресора.

"Твердо вірю, що наші спільні зусилля допоможуть у розвитку більш справедливого світу" , - додав Костін.

Нагадаємо, Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, уповноваженої президента РФ з прав дитини.