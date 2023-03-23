Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29

Словаччина передала Збройним силам України перші чотири винищувачі МіГ-29, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві на сайті Міноборони Словаччини.

Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу.

"Дякую всім причетним за чудову професійну роботу. Словаччина на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації" , — сказав міністр оборони Ярослав Надь.

Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні, але з оперативних причин у відомстві не надають жодних подробиць.

Їхня передача буде підтверджена одразу після безпечної передачі українській стороні, як і в цьому випадку.

Загалом Словаччина передає Україні 13 винищувачів радянського виробництва.

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29.

Братислава оголосила про своє рішення наступного дня після того, як президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні найближчими днями чотирьох МіГ-29.

Таким чином, вже дві держави НАТО публічно пообіцяли надати Україні бойові літаки.