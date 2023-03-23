Угорщина про вступ України в ЄС: тільки після змін в законі про освіту

Сьогодні, 23 березня, очільник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Угорщина підтримає вступ України в ЄС тільки після змін в законі про освіту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telex.

За словами Гуйяша, угорський уряд був би радий покращити свої відносини з Україною, якби українці внесли зміни до свого закону про освіту.

Він зазначив, що український закон нібито містить заходи, які "топчуть усі європейські цінності" через обмеження використання угорської мови, і уряд Угорщини вжив усіх можливих дипломатичних кроків, щоб опротестувати це.

"Угорський уряд підтримав би членство України в ЄС лише за умови гарантування використання мови закарпатськими угорцями" , - наголосив очільник адміністрації.

На його думку, супердержави не цікавлять права людини, коли йдеться про реальне порушення прав, як-от використання мови угорців на Закарпатті.

Крім того, на запитання про те, коли прем'єр-міністр Орбан поїде в Україну, Гульяс сказав, що це станеться, "коли зустріч матиме сенс і будуть відчутні результати, наприклад, щодо ситуації меншин на Закарпатті".