Шмигаль про 411 млрд збитків економіці України: це без урахування окупованих районів

Наразі потреби України на відбудову зросли до 411 млрд доларів. Водночас сума завданої шкоди не включає дані про втрати на тимчасово окупованих територіях, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування - наші 5 пріоритетів на цей рік. Частину робіт із відбудови вже було зроблено, і я вдячний за це нашим партнерам із ЄС, США та Світового банку" , - заявив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, сума завданої Україні шкоди та потреб на відновлення наразі не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях. Дані будуть доповнені після деокупації територій нашими воїнами.

"Вдячні Світовому банку за актуальний та ґрунтовний аналіз, який стане для нас та наших партнерів важливим інструментом реалізації проєктів відновлення - відновлення, яке вже розпочалось" , - пише Шмигаль.

Нагадаємо, що відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів. Це, зі свого боку, в 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП у 2022 році.