Кулеба обговорив з новим главою МЗС Кіпру санкції та вступ України до ЄС
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Кіпру Константіносом Комбосом, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у четвер надвечір у своєму офіційному Twitter-акаунті.
За інформацією міністерства, у розмові українського та кіпрського дипломатів ішлося про мирну формулу президента Зеленського, санкції ЄС проти Росії, відповідальність Росії та її керівництва за злочини в Україні, а також про інтеграцію України до ЄС.
Кулеба також подякував Кіпру за солідарність з Україною.
Нагадаємо, колишній глава МЗС Кіпру Нікос Христодулідес переміг на виборах президента в лютому. 13 лютого президент України Володимир Зеленський провів із ним першу телефонну розмову.