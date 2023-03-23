Кулеба обговорив з новим главою МЗС Кіпру санкції та вступ України до ЄС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Кіпру Константіносом Комбосом, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у четвер надвечір у своєму офіційному Twitter-акаунті.

За інформацією міністерства, у розмові українського та кіпрського дипломатів ішлося про мирну формулу президента Зеленського, санкції ЄС проти Росії, відповідальність Росії та її керівництва за злочини в Україні, а також про інтеграцію України до ЄС.

Кулеба також подякував Кіпру за солідарність з Україною.

.@DmytroKuleba spoke with newly appointed Foreign Minister of Cyprus @ckombos today on President Zelenskyy's Peace Formula, EU sanctions against Russia, accountability for Russia and its leadership, and Ukraine’s EU integration. He thanked Cyprus for its solidarity with Ukraine. — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) March 23, 2023

﻿Нагадаємо, колишній глава МЗС Кіпру Нікос Христодулідес переміг на виборах президента в лютому. 13 лютого президент України Володимир Зеленський провів із ним першу телефонну розмову.