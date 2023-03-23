Іспанія наступного тижня відправить до України танки Leopard

Іспанія відправить в Україну танки німецького виробництва Leopard наприкінці наступного тижня. Після того як вони пройдуть останні випробування на полігоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Іспанії.

"Міністр оборони Маргарита Роблес відвідала сьогодні збройовий завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas у севільському місті Алькала-де-Гуадайра, де перевірила введення в експлуатацію шести танків Leopard 2A4, які, як очікують, відправлять в Україну наприкінці наступного тижня після остаточних випробувань на полігоні" , - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 13 березня в Іспанії завершилося чотиритижневе навчання десяткам українських солдатів на танках Leopard 2A4.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що дев'ять союзників України зобов'язалися надати Києву понад 150 танків Leopard як військову допомогу.

Крім того, Іспанія планує передати Україні ще чотири танки у рамках військової допомоги.