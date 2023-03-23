Генштаб: Авіація ЗСУ завдала більше 10 ударів по окупантах

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 23 березня.

Протягом доби противник завдав 2 авіаційних та 2 ракетних ударів, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Водночас, противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також, на території Бєлгородської області, ЗС РФ тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій щодо недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів н.п. Басівка та Волфине Сумської області; Архипівка та Клюси Чернігівської області, а також Глибоке, Землянки, Комісарове, Вільхуватка, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Западне, Кам’янка та Крейдянка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник також зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби, що триває, противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районах н.п. Синьківка Харківської та Макіївка Луганської областей. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Гряниківка, Куп’янськ та Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Піщане та Білогорівка на Луганщині, а також Верхньокам’янське, Сіверськ та Колодязі Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Васюківка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Міньківка, Оріхоро-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Залізне та Нью Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку н.п. Новокалинове, Степове, Авдіївка та Сєверне на Донеччині. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Бердичі, Ласточкине, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони н.п. Ольгівське, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області; Времівка, Новопіль і Новосілка — Донецької, а також Веселе, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Новотягинка, Молодіжне, Антонівка, Білозерка, Дніпровське та Кізомис та Херсон.

Як повідомлялось, станом на 22 березня російські окупаційні війська повністю залишили Нову Каховку Херсонської області