У Зеленського відповіли на позицію Угорщини щодо арешту Путіна

Небажання Угорщини заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна є фактом того, що країна продовжує обнуляти свою репутацію, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

"До речі сьогодні ще раз Угорщина проявила себе. Вони можуть казати все що завгодно, це питання чи хочуть вони дотримуватись правил" , - заявив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента пояснив, що світ та міждержавні відносини не є абстракцією. Країни, які підписують певні документи, мають виконувати взяті на себе зобов'язання.

"Тобто Угорщина продовжує обнуляти свою репутацію, а після цього вона буде мати інші складнощі щодо спілкування у ЄС. Мова про кредити та гроші, ринки збуту і загалом зниження репутації" , - сказав Подоляк.

Сьогодні стало відомо, що Угорщина не заарештовуватиме президента Росії Володимира Путіна, якщо той в'їде в країну. В уряді Віктора Орбана не бачать законних підстав.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. Рішення винесено у справі про депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Після цього уряд Угорщини наклав вето на заяву ЄС щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна.