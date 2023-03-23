Президент Румунії: ЄС надасть Молдові додатковий пакет підтримки

Євросоюз надасть Молдові додаткову підтримку, оскільки Росія намагається дестабілізувати ситуацію у країні, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє NewsMaker, про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс.

"Я хотів би окремо відзначити, що нам з колегами вдалося обговорити підтримку Молдови. Молдова отримає додаткову суттєву допомогу, підтримку від ЄС, і ми вважаємо, що це дуже важливо як для Молдови, так і для нас, і для всієї Європи" , – розповів президент на полях саміту ЄС.

Він наголосив, що неприпустимо дозволити Молдові стати жертвою дезінформації, гібридних атак та словесних погроз з боку Росії.

Нагадаємо, раніше в ГУР заявляли, що Росія свідомо створює напругу в Молдові за допомогою протестів і назвали дві цілі таких дій.

Також ми писали, що, за словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, Росія зараз не має можливості розв'язати війну проти Молдови.