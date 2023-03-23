Ткаченко: Представники УПЦ МП почали процес виїзду з Києво-Печерської Лаври

Представники Української православної церкви Московського патріархату почали процес виїзду з Києво-Печерської Лаври, повідомляє Українська правда.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону новин.

"Процес виїзду (УПЦ МП з Лаври - ред.) відбувається. Це може засвідчити будь-який перехожий в Лаврі. Вивозять бойлери, столи, стільці. Якийсь процес розпочався.

Зараз працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого і рухомого майна, музейних експонатів, які знаходилися в користуванні УПЦ МП. Як тільки комісія завершить свою роботу, можна буде чітко сказати, що було не так.

Всі ці голосні заяви не відповідають реаліям, тобто потроху вони виїжджають.

Є представники МВС та СБУ, є перевірки на виїзді з Лаври. Процес контролюється".

За його словами, заяви УПЦ МП про "почорніння куполів" та "перекриття печер назавжди" також є неправдивими.

Якщо комісія виявить, що у Лаврі чогось не вистачає, то представники УПЦ МП нестимуть відповідальність згідно закону.