ОВА: Війська РФ вкотре обстріляли прикордоння Сумської області

У четвер, 23 березня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Протягом дня зафіксовано 68 "прильотів" із різних видів зброї, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інформація Сумської ОВА в Telegram.

Так, росіяни обстріляли з мінометів Новослобідську громаду.

В той самий час Білопільська громада потрапила під ворожий гранатометний обстріл.

При цьому окупанти обстріляли Великописарівську громаду з мінометів та РСЗВ.

Крім того, Глухівська громада потрапила під обстріл зі ствольної артилерії.

"Без втрат і руйнувань серед мирного населення області" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 березня росіяни здійснили обстріл територіями чотирьох громад у Сумській області.

Крім того, напередодні російські війська вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської області.