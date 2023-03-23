ОВА: Війська РФ вкотре обстріляли прикордоння Сумської області
У четвер, 23 березня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Протягом дня зафіксовано 68 "прильотів" із різних видів зброї, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить інформація Сумської ОВА в Telegram.
Так, росіяни обстріляли з мінометів Новослобідську громаду.
В той самий час Білопільська громада потрапила під ворожий гранатометний обстріл.
При цьому окупанти обстріляли Великописарівську громаду з мінометів та РСЗВ.
Крім того, Глухівська громада потрапила під обстріл зі ствольної артилерії.
"Без втрат і руйнувань серед мирного населення області", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 22 березня росіяни здійснили обстріл територіями чотирьох громад у Сумській області.
Крім того, напередодні російські війська вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської області.