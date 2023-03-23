РФ атакувала винищувачами Одещину: ППО збила дві ракети Х-59
Росія ввечері завдала ракетного удару із винищувачів по Одеській області – ППО збила дві ракети Х-59, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє ПК "Південь".
"23 березня 2023 року, близько 21:30, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "повітря-поверхня", випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря по Одещині".
Що цьому передувало:
- Це другий удар по Одещині за останні два дні. 21 березня ворог також атакував область із винищувачів Су-35.