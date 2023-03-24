Пентагон: Візит Сі до Путіна став "тривожним меседжем" підтримки РФ

Пентагон: Візит Сі до Путіна став "тривожним меседжем" підтримки РФ
Фото: Lisa Ferdinando

Зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним і підписання документів про двостороннє партнерство надсилають "тривожний меседж" про підтримку КНР Росії.﻿ Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

За його словами, зустріч з Путіним стали "демонстрацією підтримки", хоча зараз і немає фактів про передачу Китаєм летального озброєння.

"Візит Сі до путіна та його кількаденне перебування там, я думаю, надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки", - зауважив міністр оборони США.

Остін також наголосив, що надання Китаєм матеріальної підтримки РФ може вплинути на продовження війни.

Нагадаємо, що Сі прилетів до Москви 20 березня.

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