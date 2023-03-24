ISW: Пригожин заявив, що Росія не воює з НАТО в Україні

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заперечив заявам Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, повідомляє Українська правда.

У звіті інститут зазначають, що фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин пом'якшив свою риторику щодо Міністерства оборони Росії, ймовірно, через побоювання повністю втратити свої сили найманців у Бахмуті.

Окрім того, він заперечив заявам Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи дійсно в Україні є нацисти, як постійно стверджує Кремль.

Пригожин заявив, що Росія воює "виключно з українцями", які оснащені обладнанням, наданим НАТО, і деякими "русофобськими" найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не з самим НАТО.

Експерти зазначають, що представник української розвідки Вадим Скібіцький підтвердив попередні оцінки ISW про те, що російські війська не здатні проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках.

Також експерти вказують на те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що "Росатом", можливо, працює над відновленням трьох ліній електропередач на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), що збільшить російський контроль над ЗАЕС.

Ключові висновки ISW за 23 березня: