Зведення Генштабу: Ситуація на фронті на ранок 24 березня

Минулої доби, 23 березня, Сили оборони відбили на 5 напрямках на Донбасі понад 79 атак росіян﻿. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетних удари, один з яких — по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних ударів залишається досить високою по всій території України.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили на них понад 79 атак противника" , — кажуть у відомстві.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках — без суттєвих змін. РФ продовжує зберігати військову присутність на території Білорусі. Проте формувань наступальних угруповань не відзначено. Противник продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Окупанти обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони понад 20 населених пунктів. Серед них Тимоновичі Чернігівської області, Заруцьке та Попівка Сумської області, а також Морозова Долина, Стрілеча, Глибоке, Красне, Тернова, Стариця, Землянки, Крейдянка, Вільхуватка, Шев’яківка, Амбарне і Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв з артилерії райони Гряниківки, Куп’янська, Крохмального, Табаївки та Тернів Харківської області, Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Невського, Піщаного і Білогорівки на Луганщині, а також Григорівки, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області.

На Бахмутському — не припиняв штурм Бахмута. Саме там за добу відбулось найбільше бойових зіткнень на цьому напрямку. Також було відбито атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Богданівки та Предтечиного Донецької області. Ворог обстрілював Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Залізне, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Загалом постраждало понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Кам’янка, Авдіївка, Нетайлове, Ласточкине, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Орлівка, Новомихайлівка та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Інтенсивно обстрілював, зокрема, Ольгівське, Малинівку, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхове, Новоандріївку, Степове та Кам’янське Запорізької області, Червоний Маяк, Берислав, Львове, Новотягинку, Антонівку та Херсон.

За даними Генштабу, через значні щоденні втрати окупанти вирішили збільшити кількість ліжко-місць у наявних шпиталях на захопленій території Луганської області. Зокрема у Троїцькому кількість ліжко-місць військового шпиталю збільшено удвічі, з 200 до 400. Усіх поранених офіцерів вивезли на територію РФ гелікоптерами в період з 17 по 18 березня.

"Відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників в період з 17 по 21 березня, у зв’язку зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал" , — зазначають у штабі.

Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 безпілотники різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та 2 склади пально-мастильних матеріалів.