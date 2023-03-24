Генштаб: ЗСУ знищили понад тисячу окупантів за добу

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 169 тисяч солдатів, 3 574 танки, 6 921 ББМ та 2 616 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 169 170 (+1 020) осіб ліквідовано,

танків - 3574 (+4) од.

бойових броньованих машин – 6 921 (+23) од.,

артилерійських систем – 2 616 (+8) од.,

РСЗВ – 511 (+0) од.,

засобів ППО – 276 (+3) од.,

літаків – 305 (+0) од.,

вертольотів – 290 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2208 (+5) од.,

крилатих ракет - 911 (+2) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 464 (+12) од.,

спеціальної техніки – 277 (+4) од.

Дані уточнюються.