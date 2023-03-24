Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників

24 березня 2023 року в Україну вдалося повернули тіла ще 83 полеглих військових. Про це повідомили в Мінреінтеграції

"Сьогодні (24 березня - ред.) вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.

Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами" , - повідомили у відомстві.

Станом на 3 березня 2023 року в Мінреінтеграції повідомляли, що з ТОТ вдалося повернути тіла 1 426 захисників України.

В уповноваженого зі зниклих безвісти працює гаряча лінія: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.