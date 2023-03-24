Українці дали оцінку економічній ситуації в країні

Більшість українців (55%) оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану". Ще 4% оцінили ситуацію як "добру" або "дуже добру", а 37% - як "не погану і не добру". Про це, з посиланням на дані опитування Центру Разумкова, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначають автори дослідження, громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні.

У травні 2021 року, за вісім місяців до початку повномасштабної війни, 60% опитаних оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану" (і лише 5% - як "добру" або "дуже добру", а 32% - як "не погану і не добру").

У вересні–жовтні 2022 року, тобто через сім місяців після початку війни, зросла частка громадян, які оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану" (до 64,5%).

Однак опитування проведене у лютому-березні 2023 року продемонструвало зниження негативних оцінок навіть порівняно з довоєнним періодом.

Опитування, проводилося Центром Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.