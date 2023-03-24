Україна передала РФ усіх тяжко поранених полонених

Україна передала Росії всіх тяжко поранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених у полон із початку широкомасштабного вторгнення РФ. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Дотримуючись міжнародних зобов'язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу тяжко поранених та тяжкохворих полонених окупантів російській стороні.

У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення тяжко поранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право, пояснюють у штабі.

"Водночас держава-агресор, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, у тому числі тяжкохворих і поранених, цивільних, дітей і жінок, людей похилого віку, а також тих, які потрапили в російський полон ще досі початку широкомасштабного вторгнення.

Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом були повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов. Незважаючи на це, Росія не тільки продовжує утримувати в заручниках цивільних і некомбатантів, а й відмовляється допускати до місць їх утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв'язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, свідомо створюючи нелюдські умови перебування в неволі.