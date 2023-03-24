Залужний показав, як ЗСУ знищили російський корабель "Саратов"

Головнокомандувач Валерій Залужний показав знищення Збройними силами України російського корабля "Саратов" у порту Бердянська рік тому, водночас окупанти тільки зараз офіційно підтвердили втрату судна під час бойових дій.

Рік тому, 24 березня, Збройні Сили України завдали ракетного удару по базі ворога в морському порту тимчасово окупованого Бердянська.

Великі десантні кораблі "Орськ", "Цезар Кунніков", "Новочеркаськ" зазнали пошкоджень, "Саратов" був знищений.

Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело незаперечний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді" , - наголосив головком.

Водночас, тільки на річницю знищення корабля в Севастополі офіційно підтвердили втрату корабля під час бойових дій.

Призначений Росією "командир" Кримської ВМБ Фелікс Меньков на відкритті пам'ятної дошки загиблим морякам десантних кораблів заявив: "Рік тому ми під час ведення бойових дій втратили корабель десантного з'єднання, БДК "Саратов". Втратили особовий склад десантного корабля "Саратов", "Новочеркаськ", "Цезар Куніков".