У Пентагоні попередили, що Іран може створити ядерну бомбу за декілька місяців

Ірану знадобиться лише декілька місяців для того, щоб створити власну ядерну зброю, якщо Тегеран ставить таке завдання. Про це заявив під час виступу в Конгресі США генерал Марк Міллі — голова Об’єднаного комітету начальників штабів, повідомляє Ділова столиця.

"Іран може виготовити розщеплюваний матеріал для ядерної зброї менш ніж за два тижні, а для виготовлення реальної ядерної зброї йому знадобиться ще декілька місяців" , — сказав генерал Міллі.

Ця заява повторює нещодавні оцінки офіційних осіб США про те, що Тегеран може виготовити достатньо необхідного матеріалу для ядерної бомби вже найближчим часом.

Заява генерала Міллі супроводжувалась попередженнями про те, що США не дозволять Тегерану отримати "виставлену на озброєння ядерну зброю".

Раніше директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що влада Росії пропонувала керівництву Ірану допомогу в реалізації ракетної програми в обмін на постачання озброєнь.