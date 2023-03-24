Німеччина передала Україні інженерні машини Dachs та кулемети
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшли інженерні машини Dachs, кулемети та запчастини до бронетехніки, повідомляє Європейська правда.
Про це свідчить оновлений у п’ятницю, 24 березня, список на сайті федерального уряду Німеччини.
Згідно з інформацією німецького уряду, в Україну вже відправили:
- три інженерні машини Dachs на базі німецького танка Leopard 2;
- 100 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, бойових машин піхоти Marder і Dachs;
- запчастини для бронетехніки, такої як Leopard 2 і Marder;
- 30 систем для виявлення дронів.
У попередньому пакеті допомоги в березні Німеччина передала Україні артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS II.